20-Jähriger nach Schraubenzieher-Attacke in Haft

16.04.2018 Bochum. Nach dem lebensgefährlichen Angriff mit einem Schraubenzieher auf einen 52-Jährigen in Bochum hat ein Richter Haftbefehl gegen den tatverdächtigen 20-Jährigen erlassen. Der Mann habe nach derzeitigem Ermittlungsstand am Sonntag mit dem Werkzeug auf den Hinterkopf seines Opfers eingestochen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 52-Jährige erlitt unter anderem eine mehrere Zentimeter tiefe Wunde. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tatverdächtigen versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Der 20-Jährige steht im Verdacht, beim Aufbrechen von Autos gestört worden zu sein. Eine Mordkommission ermittelt. Zeugen hatten den Tatverdächtigen festgehalten, bis die Polizei eintraf.