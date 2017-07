20-Jähriger bei Unfall in Delbrück getötet

02.07.2017 Delbrück. Bei einem Verkehrsunfall in Delbrück (Kreis Paderborn) ist am frühen Sonntagmorgen ein 20-jähriger Autofahrer getötet worden. Der Mann sei aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinen Wagen in den Gegenverkehr gekommen und habe anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, berichtete die Polizei in Paderborn. Der Wagen sei schließlich im Straßengraben gelandet und habe sich überschlagen. Der schwer verletzte Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Straße musste für Bergungsarbeiten fast zwei Stunden lang gesperrt werden.