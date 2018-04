20-Jähriger aus Bottrop stirbt bei Motorradausflug

22.04.2018 Hellenthal. Bei einem Motorradausflug in die Eifel ist ein 20-Jähriger aus Bottrop tödlich verunglückt. Er hatte am Samstag auf einer Landstraße in Hellenthal aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren und war gestürzt. Mit seinem Motorrad prallte er gegen die Leitplanke. Vermutlich dabei habe er sich die tödlichen Verletzungen zugezogen, teilte die Kreispolizei Euskirchen am Sonntag mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Bottroper gehörte zu einer Gruppe von sechs Bikern.