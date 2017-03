19-Jähriger vergewaltigt 90-Jährige: Über fünf Jahre Haft

31.03.2017 Düsseldorf. Wegen der Vergewaltigung einer 90 Jahre alten Frau hat das Landgericht Düsseldorf am Freitag einen 19 Jahre alten Mann zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte wurde wegen Vergewaltigung, Raubs und Körperverletzung nach Jugendstrafrecht schuldig gesprochen. Das Sexualverbrechen an der betagten Kirchgängerin im Oktober 2016 in der Düsseldorfer Innenstadt hatte Entsetzen ausgelöst. Der Angeklagte hatte umfassend gestanden. Die Vergewaltigung sei auch durch DNA-Spuren an eindeutigen Körperstellen des Opfers nachgewiesen, sagte das Gericht.

Der in Marokko geborene junge Mann war in Spanien, wo er aufwuchs, in etliche Straftaten verwickelt. Nach Deutschland sei er 2016 gekommen, weil ihm in Spanien Gefängnis gedroht habe, hatte er bei Prozessbeginn gesagt. Die DNA-Spur brachte die Ermittler auf seine Spur. Der 19-Jährige hatte bereits wegen Raubes in Untersuchungshaft gesessen.