Polizei rückt in Schutzanzügen an

18.02.2019 Wuppertal. Ein junger Mann ist am Sonntagabend in Wuppertal stark blutend zusammengebrochen und gestorben. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nicht. Die Polizei widerspricht Gerüchten, die rasch die Runde machten.

Ein 19-jähriger Zuwanderer aus Westafrika ist in Wuppertal stark blutend auf offener Straße zusammengebrochen und gestorben. Rettungskräfte waren am Sonntagabend in Schutzanzügen an den Ort des Geschehens geeilt. Neben dem Toten habe sich eine größere Blutlache gebildet, bestätigte die Polizei am Montag und widersprach Gerüchten von einer hochgefährlichen Ebola-Infektion: Bislang gebe es keine Hinweise auf eine ansteckende Infektionskrankheit.

Der Mann aus Guinea habe sich nach bisherigen Erkenntnissen in den vergangenen zwei bis drei Jahren in Wuppertal aufgehalten und keine Auslandsreise unternommen. Die Leiche des 19-Jährigen werde nun in der Gerichtsmedizin in Düsseldorf obduziert. „Für uns ist das ein ganz normales Todesermittlungsverfahren“, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Tragen von Schutzkleidung sei bei solchen Einsätzen Routine. Darüber hinaus sähen Polizei, Feuerwehr und das städtische Gesundheitsamt derzeit keinen Grund für weitere Vorsichtsmaßnahmen, teilte die Stadt mit. (dpa)