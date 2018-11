Mann aus Essen

Bottrop. Ende Oktober warnte ein anonymer Anrufer vor einer Bombe im Movie Park in Bottrop. Rund 10.000 Menschen mussten den Freizeitpark verlassen, die Polizei durchsuchte das Gelände. Jetzt hat der Täter ein Geständnis abgelegt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.11.2018

Die Polizei hat den Anrufer, der am 26. Oktober im Movie Park vor einer Bombe gewarnt und für eine Großeinsatz der Polizei gesorgt hatte, identifiziert. Am Donnerstag wurde die Wohnung eines 19-jährigen Mannes aus Essen durchsucht, wie die Polizei Recklinghausen nun mitteilte. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den jungen Mann.

Mehr als 10.000 Menschen hatten das Gelände des Movie Parks Germany am Abend des Anrufs verlassen müssen. In der selben Nacht gab die Polizei dann Entwarnung. Die Ermittlungen ergaben, dass die Inhalte in dem Warnanruf frei erfunden waren. Schon früh kam den Ermittlern der Verdacht, dass es dem Anrufer darum ging, einer oder mehrerer Personen aus persönlichen Gründen den Abend zu verderben.

Bei der Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler ein Smartphone und eine Sim-Karte sicher. In der Vernehmung räumte der 19-Jährige dann die Vorwürfe ein. Er hatte den Movie-Park angerufen und vor einer Bombe gewarnt, um eine ihm nahestehende Person zu treffen, die er im Movie Park vermutete.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Außerdem prüft die Polizei, ob und in welchem Umfang dem 19-Jährigen der Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden kann.