19-Jähriger bei Streit in Flüchtlingsunterkunft erstochen

08.12.2017 Frankfurt/Dortmund. In einer Frankfurter Flüchtlingsunterkunft ist ein 19 Jahre alter Mann aus Eritrea erstochen worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, wurde aber wenige Stunden nach der Tat in Dortmund festgenommen. Der 18 Jahre alte Afghane kam nach Angaben der Polizei am Freitag wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Nach ersten Ermittlungen waren die beiden Bewohner der Einrichtung am Donnerstag aus zunächst unbekannter Ursache in Streit geraten. Dabei soll der 18-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Als ein Mitbewohner die Leiche kurze Zeit später fand, war der mutmaßliche Messerstecher bereits geflüchtet.

Die Hintergründe zu der Bluttat waren zunächst völlig unklar. Die Einrichtung für betreutes Wohnen im Stadtteil Höchst beherbergt laut Polizei junge Flüchtlinge. (dpa)