19-Jährige Mutter stirbt bei Autounfall: Baby verletzt

26.03.2017 Düsseldorf. Bei einem Unfall auf der Autobahn A 61 bei Mönchengladbach ist in der Nacht zum Sonntag eine 19-jährige Mutter getötet worden. Ihr fünf Monate altes Baby wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Düsseldorf am Sonntag mitteilte. Der 19 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt. Laut Polizei hatte er aus bislang ungeklärter Ursache nahe dem Autobahnkreuz Mönchengladbach die Kontrolle über das Auto verloren. Das Fahrzeug kollidierte mit der Schutzplanke und überschlug sich. Die Mutter, die neben dem ordnungsgemäß angeschnallten Baby auf dem Rücksitz gesessen hatte, starb noch an der Unfallstelle.