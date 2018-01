18-Jähriger gerät in Gegenverkehr und stirbt

26.01.2018 Lippe. Ein junger Autofahrer ist auf der B239 bei Detmold beim Zusammenprall mit einem Sattelschlepper ums Leben gekommen. Der 18-Jährige aus Horn-Bad Meinberg war nach Polizeiangaben am Freitag gegen 16.00 Uhr zwischen Detmold-Remmighausen und seinem Wohnort unterwegs. Dabei kam er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der entgegenkommenden Sattelzugmaschine. Der junge Mann wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und starb noch an der Unfallstelle. Der 56 Jahre alte Detmolder Lasterfahrer wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Bundesstraße blieb bis 19.45 Uhr gesperrt.