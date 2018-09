Unglück in Cochem

02.09.2018 Cochem. Ein junger Motorradfahrer aus dem Raum Bonn im am Sonntag im Kreis Cochem-Zell tödlich verunglückt. Der 18-Jährige war mit seinem Motorrad vermutlich zu schnell unterwegs.

Ein junger Motorradfahrer aus dem Raum Bonn ist auf der Bundesstraße 259 im Kreis Cochem-Zell tödlich verunglückt. Der 18-Jährige war am Sonntag mit einem weiteren Motorradfahrer unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve zuerst auf die Gegenfahrbahn geriet und dann von der Straße abkam, teilte die Polizei in Cochem mit.

An einer Böschung überschlug sich das Motorrad mehrfach. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Ort starb. Vermutlich sei er zu schnell unterwegs gewesen, hieß es von der Polizei zur Unfallursache.

Die Straße war für rund zwei Stunden komplett gesperrt, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (dpa)