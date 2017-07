14.07.2017 Nörvenich. Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall in der Gemeinde Nörvenich nahe Düren ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Jugendliche am Donnerstagabend auf eine Kreuzung, ohne auf die Vorfahrt zu achten. Ein Auto erfasste den 17-Jährigen und verletzte ihn so schwer, dass er an der Unfallstelle starb. Der 63 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt.