17-Jähriger mit selbstgebautem Motorrad schwer verletzt

20.04.2017 Kürten. Ein 17-Jähriger hat sich bei einem Unfall mit einem selbstgebauten Motorrad in Kürten im Bergischen Land schwer verletzt. Der Jugendliche kam mit dem Gefährt am späten Mittwochabend von der Straße ab, flog über einen Zaun und wurde so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst ihn in eine Unfallklinik bringen musste, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

In dem Motorrad war laut Polizei ein 7,5 PS starker Motor verbaut. "Der ist für Geschwindigkeiten bis 80 Stundenkilometer geeignet", erklärte Polizeisprecher. Vorne am Motorrad war ein Doppelrad angebracht, das vermutlich zuvor als Schubkarrenrad diente. Mechanisch habe der 17-Jährige Talent bewiesen, so die Einschätzung des Polizeisprechers. Trotzdem kommt ein Strafverfahren auf den Bastler zu, der nicht einmal einen Führerschein besaß. (dpa)