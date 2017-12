Parkplatz-Not

Hagen. Weil ein 17-Jähriger als Fußgänger eine Parklücke freihielt, muss er nun mit einer Anzeige rechnen. Auch weil er sich der Polizei widersetzte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.12.2017

Parkplätze sind hart umkämpft, wie hart, zeigte am Montag ein 17-Jähriger in Hagen. Weil er offenbar einem Freund einen freien Parkplatz sichern wollte, stellte er sich kurzerhand in die Parkbucht. Doch damit nicht genug - er regelte auch noch den Verkehr und verursachte damit ein Verkehrschaos mit Hupkonzert und verärgerten Autofahrern.

Eine Polizeistreife, die dort zufällig vorbei kam, sah das Verkehrschaos, hielt an und versuchte den jungen Mann zu belehren, dass dies so nicht ginge. Dieser jedoch nahm sprichwörtlich seine Beine in die Hand und versuchte zu entkommen. Als ihn einer der Beamten festhielt riss er sich los. Weil der 17-Jährige den Polizisten immer aggressiver entgegentrat, nahmen sie ihn mit zur Wache. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen die Beamten rechnen.