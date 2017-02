17-Jähriger bei Streit um Zigaretten angeschossen

21.02.2017 Mülheim. Bei einem Streit unter Jugendlichen ist in Mülheim ein 17-Jähriger durch einen Schuss verletzt worden. Zwei 16 Jahre alte Bekannte hatten von dem Jungen in einer Wohnung Zigaretten verlangt, die dieser aber nicht herausgeben wollte, wie die Polizei Essen am Dienstag mitteilte. Dann habe einer der beiden zwei Mal auf den 17-Jährigen geschossen. Eine Kugel musste im Krankenhaus entfernt werden. Die Polizei konnte die beiden Verdächtigen nach der Tat am Montagabend widerstandslos festnehmen.