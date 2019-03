Kameras in Steckdosen und Badezimmer

21.03.2019 Seoul. Illegale Videoaufnahmen von fremden Personen sind in Südkorea ein zunehmendes Problem. Nun wurden zwei Männer festgenommen, die versteckte Kameras in Motels angebracht und das Bild live an zahlende Nutzer ins Netz gestreamt haben sollen.

Die Polizei in Südkorea ermittelt gegen vier Männer, die 1600 Motelgäste in ihren Zimmern mit versteckten Mini-Kameras gefilmt haben sollen. Zwei der Verdächtigen seien festgenommen worden, teilte die Nationale Polizeibehörde auf ihrer Website (Donnerstag) mit. Die Verdächtigen hätten die Aufnahmen mit Kameras, die auch zur Videoüberwachung benutzt werden, live ins Internet gestellt, um damit Geld zu machen. Die Kameras seien in Set-Top-Boxen, Steckdosen oder Fön-Halterungen in den Motelzimmern installiert worden.

Die Männer hatten den Angaben zufolge rund sieben Millionen Won (5440 Euro) von zahlenden Mitgliedern einer Website eingenommen, auf der ein Livestream eingerichtet wurde. Die Aufnahmen seien zwischen dem vergangenen November und Anfang März in 30 Motels in zehn Städten im zentralen und südöstlichen Teil des Landes entstanden.

Nach Berichten der Zeitung „The Korea Herald“ hatten die Männer mehr als 800 illegale Aufnahmen an 97 Kunden der Website verkauft, die insgesamt über 4000 Mitglieder gezählt habe. Den Verdächtigen drohe wegen der Aufnahme illegaler Videos sowie der Verbreitung pornografischen Materials eine mehrjährige Haftstrafe.

Die Verbreitung von illegalen Videos mit versteckter Kamera hat sich in Südkorea zu einem ernsten Problem entwickelt. Im vergangenen Jahr gingen Tausende Frauen mit der Forderung auf die Straße, dass die Regierung strenger gegen solche Aktivitäten vorgehen solle.

Zuletzt gab es Ärger für und um den K-Pop-Sänger und Fernsehstar Jung Joon Young, der heimlich Frauen beim Sex mit ihm gefilmt und die Aufnahmen in privaten Chaträumen geteilt haben soll. Jung hatte sich bei den Opfern entschuldigt. Am Mittwoch wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über einen möglichen Haftbefehl gegen Jung entscheiden sollte. (dpa)