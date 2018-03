Suche verzückt das Netz

19.03.2018 BERLIN. "An den Jungen vom Gleis gegenüber ...": Ein romantischer Brief am Bahnhof Bornholmer Straße in Berlin verzückt das Netz. Bislang hat die Geschichte allerdings kein glückliches Ende gefunden.

Die Geschichte einer zufälligen romantischen Begegnung an einem Berliner S-Bahnhof ist trotz vieler Medienberichte vorerst ohne glückliche Fortsetzung geblieben. Per Zettel war am Bahnhof Bornholmer Straße im Stadtteil Prenzlauer Berg ein Junge vom gegenüberliegenden Bahnsteig gesucht und ein Treffen für Sonntagmittag vorgeschlagen worden.

Zum genannten Zeitpunkt warteten neben einigen Journalisten auch ein Mädchen mit ihrer Freundin am Bahnsteig. Sie gab an, den Zettel verfasst zu haben. Die 16-jährige Denise erzählte, den ungefähr gleichaltrigen Jungen vor einer Woche an gleicher Stelle gesehen zu haben. Sie hätten sich angeschaut und zugelächelt. Als sie in ihre S-Bahn eingestiegen sei, habe sie noch versucht, dem Jungen über ihr Smartphone den Namen ihres Instagram-Accounts zu zeigen - bislang vergeblich, wie es scheint.

In den vergangenen Tagen war die romantische Geschichte bereits von Berliner Zeitungen und Radiosendern sowie in sozialen Netzwerken aufgegriffen worden.

Lieber Junge vom S-Bahnhof Bornholmer Straße, halt dir den Sonntag frei! pic.twitter.com/tntUegL7tc — Sven Goldmann (@SvenGoldmann) 15. März 2018

(dpa)