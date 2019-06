Auseinandersetzung in Siegen

Polizeibeamte untersuchen einen Tatort in Siegen. Bei einem Streit soll ein 15-Jähriger in Siegen einem 47-Jährigen mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen haben.

21.06.2019 Siegen. Am Donnerstag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15- und einem 47-Jährigen. Der Streit endete tödlich.

Im Streit hat ein 15-Jähriger im nordrhein-westfälischen Hagen einen 47-jährigen Mann mit einem Messer getötet. Wie die Polizei in Siegen am Freitag mitteilte, kam es zwischen beiden am Donnerstag zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf stach der Jugendliche dem Mann mehrfach in den Oberkörper. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht, wo der Mann seinen Verletzungen erlag.

Der 15-Jährige wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Die Ermittlungen führt eine Mordkommission der Polizei Hagen und der Staatsanwaltschaft Siegen. Über eine Inhaftierung des Jugendlichen soll am Freitag entschieden werden. (AFP)