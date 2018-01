16.01.2018 Düsseldorf. Auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels in Welver im Kreis Soest sind in der Nacht zum Dienstag 15 Autos in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge am frühen Morgen und verhinderte, dass sich die Flammen auf eine angrenzende Lagerhalle ausbreiteten, wie die Polizei mitteilte. Sie beziffert den Schaden auf etwa 75 000 Euro.