Reisende unverletzt

26.09.2018 Konstanz. Ein Regionalzug hat auf der Bahnstrecke zwischen Tuttlingen und Ulm in Baden-Württemberg eine Ziegenherde erfasst. Dabei wurden 14 Tiere getötet, wie die Bundespolizei in Konstanz am Mittwoch mitteilte.

Zwölf teils verletzte Tiere wurden wieder eingefangen. Reisende wurden nach Angaben der Bundespolizei nicht verletzt. Die Bahnstrecke war 40 Minuten lang gesperrt.

Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei hatten die Ziegen zuvor ihr umzäuntes Gehege verlassen. Wie es dazu kommen konnte, sollte ermittelt werden. Der finanzielle Schaden für den Eigentümer der Ziegen beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (afp)