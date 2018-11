Todesursache ungeklärt

27.11.2018 Gütersloh. Ein ungewöhnlicher Todesfall beschäftigt derzeit die Ermittler der Polizei Gütersloh. Ein 14-jähriger Junge ist infolge einer Narkotisierung in einem Krankenhaus ums Leben gekommen.

Am Mittwoch, 21. November, ist ein 14-jähriger Junge in einer Bielefelder Kinderklinik verstorben, nachdem es am Vortag zu Komplikationen im Rahmen einer Narkoseeinleitung im St. Elisabeth Hospitals Gütersloh gekommen war.

Ein Mitarbeiter des Hospitals hatte sich bei der Polizei gemeldet, die daraufhin die Ermittlungen aufnahm. Es handele sich dabei um Untersuchungen, die bei ungewöhnlichen Todesumständen stets erfolgten, so eine Polizeisprecherin. Ein Strafverfahren sei nicht eingeleitet worden.

Im Rahmen der fortdauernden Ermittlungen wurde am gestrigen Montagabend die Obduktion des 14-jährigen Güterslohers durchgeführt. Die Todesursache ist weiterhin ungeklärt. Aus diesem Grund wurden von der Staatsanwaltschaft Bielefeld weitere Untersuchungsaufträge an die Mediziner des Institutes für Rechtsmedizin erteilt.

Darüber hinaus soll das im Rahmen der Narkoseeinleitung benutzte Sauerstoffgerät durch einen Sachverständigen für medizinische Geräte gutachterlich untersucht werden. (dpa)