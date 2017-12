14-Jähriger kracht bei Spritztour gegen Zaunpfosten

26.12.2017 Dortmund. Ein 14 Jahre alter Dortmunder ist am frühen Dienstagmorgen bei einer nächtlichen Spitztour mit dem Auto seines Vaters gegen einen Zaunpfosten gekracht. Die von einem Nachbarn alarmierte Polizei stoppte den jugendlichen Fahrer kurz danach in der Nähe des Unfallortes. Mit im Auto waren drei Freunde. Sie hätten versucht, mit dem Kleinwagen zu "driften", sagte der Junge laut Polizei kleinlaut. Dabei prallte das Heck des Wagens vor einen Metallzaun. Verletzt wurde niemand. Die Polizei brachte die Kinder mitten in der Nacht nach Hause - kein besonders schönes Weihnachtserlebnis für die Eltern, heißt es im Polizeibericht.