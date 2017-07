12.07.2017 New Mexiko. In den USA ist eine 14-Jährige tot in der Badewanne gefunden worden. Brandverletzungen an der Hand deuten auf einen Stromschlag hin - offenbar ausgelöst durch ein Smartphone.

Die Familie einer 14-Jährigen in den USA, der ein Smartphone in der Badewanne zum Verhängnis geworden sein soll, warnt vor der Gefahr von Stromschlägen im Wasser. „Das ist solch eine Tragödie, die niemandem sonst passieren soll“, sagte die Großmutter des Opfers einem lokalen Nachrichtensender. Das 14-jährige Mädchen im US-Bundesstaat New Mexiko wurde am Sonntagmorgen im Hause seines Vaters tot mit Brandverletzungen an der Hand in der Wanne aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. In dem Badezimmer fanden die Polizisten ein Handy, ein Lade- und ein Verlängerungskabel.

Wie die Stiefmutter des Opfers sagte, hatte die 14-Jährige in der Vergangenheit häufiger mit dem Handy in der Wanne gesessen und Handyspiele gespielt. Die genaue Todesursache soll nun in einer Autopsie festgestellt werden.

Die Familie des Opfers teilte nach dem Unfall einen Aufruf in sozialen Netzwerken, der auf die Gefahren hinweisen soll, die von nicht wasserfesten elektronischen Geräten ausgehen. Freunde der Familie starteten einen Online-Spendenaufruf, um der Familie in der schweren Zeit finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Am Mittwoch waren bereits knapp 10.000 Dollar an Spenden eingegangen.

(dpa)