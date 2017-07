05.07.2017 Mönchengladbach. Beim Sturz von einem Balkon im dritten Obergeschoss ist ein 14-jähriges Mädchen in Mönchengladbach schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde am Mittwochnachmittag in eine Spezialklinik gebracht, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Feuerwehr ging von einem Unfall aus - die Ursache war aber zunächst noch unklar.