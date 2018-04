Autobahn in Detroit gesperrt

Detroit. In Detroit stoppten mitten auf der Autobahn 13 Lastwagen und reihten sich unter einer Brücke auf. Mit der außergewöhnlichen Aktion retteten sie einem Mann das Leben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.04.2018

Die Polizei hat Dienstagnacht in Detroit durch eine ungewöhnliche Maßnahme das Leben eines Mannes gerettet. Um ein Uhr in der Nacht erhielt die Polizei im Bundesstaat Michigan den Hinweis, dass sich jemand von einer Autobahnbrücke stürzen wolle.

Daraufhin wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei ordnete an, dass 13 Lkw-Fahrer sich mit ihren Lastwagen unter der Autobahnbrücke positionieren, berichtet der Nachrichtensender "Fox". Dadurch sollte der Fall des suizidgefährdeten Mannes abgefangen werden.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o