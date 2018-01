13-Jähriger von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

21.01.2018 Bielefeld. Ein 13-jähriger Junge ist in Bielefeld von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Gemeinsam mit seinem 12 Jahre alten Bruder hatte er am Samstagabend versucht, die Bahn noch zu erreichen, wie die Polizei mitteilte. Dazu überquerte er die Gleise. Dabei wurde er von der Stadtbahn erfasst und stürzte. Der Junge erlitt schwere Verletzungen an der Brust und den Schultern. Von den Fahrgästen der Bahn wurde niemand verletzt. Der Fahrer hatte mit einer Vollbremsung noch versucht, den Zusammenstoß zu verhindern.