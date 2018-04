13-Jähriger nach Messerattacke außer Lebensgefahr

13.04.2018 Moers. Nach der Messerattacke auf einen 13-Jährigen in Moers am Niederrhein haben Spezialkräfte der Polizei die Wohnung eines Tatverdächtigen gestürmt. Der Gesuchte, der festgenommen werden sollte, sei jedoch nicht zu Hause gewesen, sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei am Freitag. Weitere Details nannte er nicht. Der schwer verletzte Junge aus dem Irak sei mittlerweile außer Lebensgefahr, hieß es. Zuvor hatte die "Rheinische Post" über den SEK-Einsatz berichtet.

Der 13-Jährige war am Donnerstagmorgen mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt worden. Er schaffte es noch, nach Hause zu laufen und die Polizei zu alarmieren. Danach kam der Junge ins Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Der genaue Tathergang war zunächst unklar, eine Mordkommission ermittelt. (dpa)