12-Jähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

11.04.2018 Waldbröl. Ein 12-jähriger Junge ist beim Überqueren einer Straße in Waldbröl von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Seine Mutter hatte ihn kurz zuvor am Straßenrand aus ihrem Wagen gelassen, wie die Polizeibehörde des Oberbergischen Kreises am Dienstagabend nach dem Unfall mitteilte. Der Junge betrat die Straße dann hinter dem Auto und übersah ein entgegenkommendes Auto, dessen Fahrer den Zusammenstoß demnach nicht mehr verhindern konnte.