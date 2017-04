Überfahrt von Barcelona wird zur Horrorfahrt

Palma de Mallorca. Für mehr als 100 Passagiere einer Fähre wurde die Überfahrt von Barcelona nach Mallorca zum wahren Horrortrip. Sie wurden beim Ausladen schlicht vergessen.

So hatten sich rund 100 Passagiere einer Autofähre ihre Überfahrt von Barcelona nach Port d'Alcúdia auf Mallorca sicher nicht vorgestellt: Nachdem ihre Fähre in den Hafen im Norden der Insel eingelaufen war, hatten sie sich zu ihren Fahrzeugen auf einem der unteren Decks der Fähre begeben. Während die Fahrzeuge aus den oberen Decks eines nach dem anderen von der Fähre fuhren, warteten sie vergeblich darauf, dass auch sie endlich an Land fahren konnten.

Stattdessen starteten die Maschinen der Fähre plötzlich wieder - und das, obwohl die rund 100 Passagiere samt ihrer Fahrzeuge noch an Bord waren. Schnell nahm die Fähre an Fahrt auf und steuerte die Nachbarinsel Menorca an. Die Mitarbeiter der Fähre hatten schlicht vergessen, das unter Deck zu räumen, berichtete die "Mallorca-Zeitung" am Samstag.

Trotz Protest kehrte die Fähre jedoch keineswegs um. Der Grund: Der Zeitplan sei sehr knapp und man müsse deshalb nun nach Menorca fahren, hieß es demnach von Seiten der Fährgesellschaft.

Nachdem die Passagiere dann noch einmal drei Stunden in Menorca warten mussten, erreichten sie ihr eigentliches Ziel auf Mallorca dann schließlich mit acht Stunden Verspätung. Ein kleiner Trost: Die Fährgesellschaft soll Entschädigungen versprochen haben.