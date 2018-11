Hilfe für hungrige Wähler

Bonn. Bei den Midterm-Wahlen in den Vereinigten Staaten bildeten sich mitunter lange Schlangen vor den Wahllokalen. Drei Freunde versorgten die Wartenden mit Pizza.

Von Stephan Werschkull, 07.11.2018

Wer seine Stimme bei einer Wahl abgeben will, der muss in den Vereinigten Staaten mitunter länger warten. Der Andrang auf die Wahllokale ist oft hoch. Drei Freunde haben 2016 in Amerika eine Organisation gegründet, die zumindest gegen Hunger in der Warteschlange helfen will: "Pizza to the Polls".

Das Prinzip ist einfach: Lange Warteschlangen vor Wahllokalen können im Internet gemeldet und eine Spende abgegeben werden. Die Organisation sucht dann lokale Pizza-Lieferservice aus, die Pizzen zur Warteschlange liefern, bezahlt wird das aus den Spenden.

Bei den Wahlen am Dienstag wurden insgesamt mehr als 10.000 Pizzen an 576 Wahllokalen verteilt. Neben den Wählern sollen davon auch Wahlhelfer und Bedienstete profitiert haben. In den sozialen Netzwerken bedankten sich viele Wähler für die unerwartete Stärkung.