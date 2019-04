24.04.2019 London. Sehnsüchtig warten die Fans auf den neuen James-Bond-Film. Viele Fragen stehen im Raum. Wird Daniel Craig wirklich aussteigen? Am Donnerstag sollen spannende Details verkündet werden.

Die Macher der James-Bond-Filme wollen an diesem Donnerstag nähere Details zu Bond 25 bekanntgeben. In einer Liveübertragung im Internet ab 14:10 Uhr soll die Besetzung des 25. Agentenabenteuers vorgestellt werden. Auch die Verkündung des Filmtitels wird erwartet.

Auf den offiziellen Twitter- und Instagram-Kanälen des Reihe wurde am Mittwoch eine "Live-Enthüllung von einer ikonischen 007-Location" angekündigt. Anschließend sollen die Darsteller Fragen von Zuschauern beantworten.

Fans spekulieren, dass das Event auf Jamaika stattfinden könnte. Laut Medienberichten ist die Karibikinsel einer der Drehorte für Bond 25. Auch der erste Kinofilm "James Bond 007 jagt Dr. No" (1962) mit Sean Connery und "Leben und sterben lassen" (1973) mit Roger Moore wurden dort gedreht. Bond-Autor Ian Fleming besaß auf Jamaika ein Haus, in dem er seine Romane schrieb.

Bond 25 wird voraussichtlich das letzte 007-Abenteuer mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Der 51-Jährige hatte schon im August 2017 verkündet, dass er ein fünftes Mal den Agenten spielen wird. Regie führt der US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga, nachdem der ursprüngliche Regisseur Danny Boyle "wegen kreativer Differenzen" von dem Projekt zurückgetreten war. Der Start des Films wurde zweimal verschoben. Nun soll der Film am 8. April 2020 in die Kinos kommen.