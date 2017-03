Täter bekennt sich schuldig

16.03.2017 Los Angeles. „Power Rangers“-Schauspieler Ricardo Medina (38) hat sich vor Gericht schuldig bekannt, seinen Mitbewohner in Kalifornien im Streit erstochen zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Donnerstag mitteilte, räumte Medina ein, als Waffe ein Schwert benutzt zu haben. Das Strafmaß soll am 30. März verkündet werden. Wegen Totschlags drohen dem Schauspieler bis zu sechs Jahre Haft.

Im Januar 2015 war Medina der Behörde zufolge über seine Freundin mit dem 36-jährigen Mitbewohner in Streit geraten. Der Schauspieler habe mehrere Male mit einem Schwert zugestochen und dann selbst die Polizei gerufen.

Medina spielte zuletzt in der Staffel „Power Rangers Samurai“ (2011) den Schurken Deker. Die „Power Rangers“, eine Gruppe von Schulkindern mit Superkräften, waren in den USA erstmals 1993 als TV-Serie gezeigt worden und hatten sich unter Kindern und Jugendlichen weltweit rasch zum Kult entwickelt. (dpa)