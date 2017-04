Erinnerung an Erfurter Schulmassaker

In einer Gedenkstunde an der Schule (11.00) wollen Schüler und Lehrer an die 16 Todesopfer erinnern, die die Bluttat am Vormittag des 26. April 2002 gefordert hatte. Damals hatte ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten erschossen. Danach erschoss sich der 19 Jahre alte Amokläufer selbst. Zur Erinnerung an die ums Leben gekommenen Opfer, deren Namen auf einer Gedenktafel am Schulgebäude verzeichnet sind, soll eine neu gegossene Schulglocke erklingen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der an der Gedenkveranstaltung teilnehmen will, mahnte im Vorfeld, Staat und Gesellschaft müssten alles dafür tun, solche Gewalttaten wie an der Erfurter Schule künftig zu verhindern. Landtagspräsident Christian Carius (CDU) erklärte, die sinnlose Tat von 2002 „ist und bleibt ein furchtbares Verbrechen, das viel Leid bei Schülern, Lehrern und Eltern verursacht hat.“ Auch heute hinterlasse sie viel Schmerz und tiefe Trauer.

Im Bildungszentrum der Thüringer Polizei in Meiningen soll am Mittwoch (14.00) zur Erinnerung an den bei dem Erfurter Amoklauf getöteten Polizeibeamten ein „Ort der Stille“ eingeweiht werden. Dazu wird Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) erwartet. Der „Ort der Stille“ soll den Thüringer Polizisten auch Besinnung ermöglichen.