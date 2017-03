03.03.2017 Detmold. Wegen glatter Straßen ist es in Detmold und Umgebung mit dem Beginn des Berufsverkehrs zu mehreren Unfällen gekommen. Es habe am Freitagmorgen unter anderem in Extertal und Barntrup (beide Kreis Lippe) durch überfrierende Nässe mindestens acht Unfälle gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Person wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.