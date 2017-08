Überflutete Stadtbahn-Haltestelle in Köln wieder in Betrieb

07.08.2017 Köln. Rund drei Wochen nach einem schweren Unwetter ist die überflutete Stadtbahn-Haltestelle in Köln wieder befahrbar. Am Montagmorgen sei der Bahnbetrieb wieder aufgenommen worden, teilte ein Sprecher der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) mit. Mitte Juli waren die Gleise der Haltestelle im Norden Kölns nach starken Regenfällen überflutet worden. Das Wasser stand mehr als einen Meter hoch, reichte fast an die Bahnsteige heran. Arbeiter pumpten das Wasser ab und reinigten die Haltestelle von Schlamm. Bevor die Bahn wieder halten durfte, mussten sämtliche technische Anlagen trockengelegt und überprüft werden. Zuvor hatte der WDR berichtet.