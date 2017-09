Überfallserie: Polizei fahndet nach kleinem Räuber

14.09.2017 Dormagen. Die Polizei sucht in Dormagen mit einem Phantombild nach einem auffallend kleinen Räuber. Der etwa 1,60 Meter "große" Mann soll für eine Serie von fünf Überfällen verantwortlich sein, berichtete die Polizei in Neuss am Donnerstag. Mit einem Messer bewaffnet habe er in kurzer Folge zwei Sonnenstudios, eine Bäckerei, eine Tankstelle und eine Spielhalle heimgesucht.

Bei der Flucht hatte er Kleidung zurücklassen müssen, die noch auf DNA-Spuren untersucht wird. Die Polizei sucht mit der Ermittlungskommission "Messer" nach dem Mann. In einem Fall habe er lediglich 20 Euro erbeutet, die maximale Beute habe nicht einmal 300 Euro betragen. Ein betroffener Geschäftsmann hat 500 Euro Belohnung für Hinweise zur Ergreifung des Räubers ausgelobt. (dpa)