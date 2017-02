Überfall mit goldener Pistole: Geld und Zigaretten erbeutet

12.02.2017 Niederkassel. Bei einem Überfall mit einer goldenen Pistole hat ein Maskierter Bargeld und Zigaretten in einer Tankstelle in Niederkassel bei Köln erbeutet. Der Täter sei hinter die Kasse getreten und habe Geld von der 45 Jahre alten Angestellten gefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem die Mitarbeiterin zögerte, riss der Räuber am Samstagabend den Geldkasten selbst aus der Kasse und bediente sich. Der Unbekannte flüchtete mit einem dreistelligen Eurobetrag und mehreren Packungen Zigaretten.