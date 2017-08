Überfall bei Spaziergang: 84-Jähriger schwer verletzt

21.08.2017 Remscheid. Bei einem morgendlichen Spaziergang ist ein 84 Jahre alter Mann in Remscheid von einem Unbekannten angegriffen und zusammengeschlagen worden. Der Täter habe den Rentner zunächst nach Geld gefragt, teilte die Polizei am Montag mit. Als der 84-Jährige sagte, er habe nichts dabei, schlug ihm der Täter ins Gesicht und trat anschließend auf sein am Boden liegendes Opfer ein. Der Täter ist flüchtig. Der 84-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Überfall ereignete sich bereits am Sonntagmorgen.