Überfall auf Tankstelle in Goch nur vorgetäuscht

23.08.2017 Goch. Ein Überfall auf eine Tankstelle in Goch am Niederrhein hat sich als inszeniert herausgestellt. Der 19-Jährige Angestellte der Tankstelle habe die Straftat zusammen mit zwei Komplizen vorgetäuscht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine an der Aktion beteiligte 22 Jahre alte Frau habe sich bei der Polizei gestellt und gestanden. Die Frau habe den 19-Jährigen bei dem angeblichen Überfall am vergangenen Donnerstag auch auf seinen Wunsch mit einem Messer leicht am Bein verletzt. Auch der 19-Jährige habe gestanden, den Überfall aus Geldnot inszeniert zu haben. Wie viel Geld die Täter erbeutet hatten, teilte die Polizei nicht mit. Sie hat ein Strafverfahren gegen die beiden Männer und die Frau eingeleitet.