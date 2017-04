Überfall auf Supermarkt: Täter kamen nach Geschäftsschluss

14.04.2017 Minden. Bei einem Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in Minden haben zwei unbekannte Täter die Tageseinnahmen erbeutet. Die beiden maskierten Männer hätten am Donnerstagabend an einer Tür zum Lagerraum des Supermarkts gewartet, berichtete die Polizei am Freitag. Als das Personal nach Geschäftsschluss gegen 22.30 Uhr durch diese Tür den Markt verlassen wollte, zwangen die mit einer Pistole und einem Messer bewaffneten Männer die sechs Mitarbeiter, sich mit ausgestreckten Armen auf den Boden zu legen. Die Geschäftsführerin musste den Tresor öffnen und einem der beiden Täter die Einnahmen aushändigen. Die beiden Männer flohen in unbekannte Richtung. Wie viel Geld die Räuber erbeutet haben, konnte die Polizei noch nicht sagen.