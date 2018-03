Überfall auf Sparkasse in Duisburg 2017: Wer ist der Täter?

17.03.2018 Duisburg. Ein Jahr nach dem spektakulären Überfall auf eine Sparkasse in Duisburg ist der Täter weiterhin unbekannt. Ein Großaufgebot der Polizei fand am 16. März 2017 lediglich einen gefesselten Mitarbeiter in der Filiale vor, nachdem der mutmaßliche Täter abgezogen war. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat das Ermittlungsverfahren mittlerweile eingestellt. Ein Tatverdächtiger habe nicht ermittelt werden können, berichtete Behördensprecherin Anna Christiana Weiler auf dpa-Anfrage. "Mögliche DNA von dem Täter wurde in die landesweite Datenbank der Polizei eingestellt, ergab aber bislang keinen Treffer."

Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, würden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Bei dem Überfall hatte der Unbekannte eine größere Geldsumme erbeutet. Weil eine Geiselnahme nicht ausgeschlossen werden konnte, war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz. Verletzt wurde niemand. (dpa)