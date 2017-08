Überfälle mit Bombenattrappen: Fünf Jahre Gefängnis

02.08.2017 Köln. Wegen zwei schwerer räuberischer Erpressungen mit Bombenattrappen hat das Landgericht Köln einen 31-Jährigen zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte hatte im April 2016 ein Kölner Lohnsteuerfinanzierungsbüro mit einer selbst gefertigten Sprengsatz-Nachbildung überfallen. Dabei erbeutete er rund 4700 Euro. Wenige Tage später versuchte er mit derselben Masche, eine Sparkasse in Leverkusen auszurauben. Weil die Kassiererin aber nicht glaubte, dass es sich bei seiner Attrappe um eine echte Bombe handelte, musste er ohne Beute fliehen.

Zwar sei von den vermeintlichen Sprengsätzen keine objektive Gefahr ausgegangen, urteilte das Gericht am Mittwoch. Dennoch sei das Opfer im ersten Fall bis heute traumatisiert. "Auch mit einer Bombenattrappe kann man gefährlich sein, weil man die Psyche der Opfer angreift", sagte der Richter. Das Gericht erkannte allerdings an, dass der Angeklagte in dem Verfahren reinen Tisch gemacht und beide Taten gestanden hatte. Auch bei den Opfern entschuldigte sich der 31-Jährige persönlich.

In das Urteil floss auch eine Verurteilung des Amtsgerichts Bergisch Gladbach von Anfang des Jahres ein. Im Januar war der 31-Jährige dort zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er eine Bank überfallen und 24 000 Euro Beute gemacht hatte. (dpa)