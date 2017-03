St. Patricks Day

17.03.2017 Washington/Berlin. Am 17. März ist St. Patrick's Day und die ganze Welt feiert mit. Viele Städte haben anlässlich des irischen Feiertages ihre Denkmäler, Gebäude oder Flüsse grün erstrahlen lassen. Hier eine kleine Bildergalerie.

Die Welt ist am Freitag ein Stück grüner geworden - und auch etwas bierseliger. Vielerorts erstrahlen zu Ehren des irischen Nationalheiligen Patrick Denkmäler, Gebäude oder Flüsse in Grün - darunter etwa der Brunnen vor dem Weißen Haus und die Christus-Statue in Rio. Denn einen Tag vor dem St. Patrick's Day war der irische Premierminister Enda Kenny zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington.

In den USA, wo viele Menschen irischer Abstammung leben, finden jedes Jahr an Patricks Todestag, dem 17. März, Paraden statt. An der größten, in New York, nehmen in der Regel mehr als 100 000 Menschen teil. In Irland selbst gibt es ebenfalls zahlreiche Umzüge, sowie auch in Großbritannien und einigen weiteren Ländern. Der imposanteste Umzug in Deutschland zieht jährlich durch München.

Außerdem füllen sich traditionell die Irish Pubs am St. Patrick's Day mit grün gekleideten Menschen. Dreiblättrige Kleepflanzen - das Shamrock genannte Symbol Irlands - und Darstellungen von Kobolden aus der irischen Mythologie sind allgegenwärtig. Nicht zuletzt wird am St. Patrick's Day auch viel gefeiert - und das oft feuchtfröhlich. (dpa)