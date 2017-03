Über eine Milliarde Euro für das NRW-Schienennetz

03.03.2017 Duisburg. Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr fast 1,1 Milliarden Euro in das Schienennetz in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt seien 2017 mehr als 1000 größere und kleinere Baustellen geplant, teilte die Bahn am Freitag in Duisburg mit. "Es wird Zeit für einen Wiederaufbau West", sagte NRW-Bahn-Chef Werner Lübberink. Zu den großen Vorhaben gehört der Baubeginn in Oberhausen an der Güterverkehrsstrecke Betuwe nach Rotterdam. Auch mit dem RRX, dem Express zwischen Rhein und Ruhr, soll es in diesem Jahr losgehen. Dort wird in einem ersten Bauabschnitt in Köln der Abstand der Gleise erweitert. Der Zug soll das Ruhrgebiet und das Rheinland besser miteinander verbinden und Pendler entlasten.