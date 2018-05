Strafe bis zu 1000 Euro

Wien/Bonn. Österreich bittet rauchende Autofahrer seit 1. Mai zur Kasse. Zumindest dann, wenn minderjährige Beifahrer mit im Fahrzeug sitzen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

Rauchen am Steuer kann nicht nur ablenken und somit gefährlich für jeden Verkehrsteilnehmer sein, sondern in Österreich auch richtig teuer werden. Zumindest dann, wenn Minderjährige mitfahren. Ein neues Gesetz dazu ist am 1. Mai in Kraft getreten. Wer sich nicht an das Gesetz hält, muss dem ADAC zufolge mit einer Strafe von bis zu 1000 Euro rechnen - egal ob Fahrer oder Mitfahrer.

"Rauchen im Auto im Beisein von Kindern ist ein Unding", sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), jüngst der "Passauer Neuen Presse" und begrüßte die Entscheidung im Nachbarland. "Ich finde es richtig und wichtig, dass die Kollegen in Österreich das Thema Rauchen im Auto mit ihrem Vorstoß erneut auf die Agenda gesetzt haben. Wir tun das auch."

Das Rauchverbot in der Gastronomie hatte die rechtskonservative österreichische Regierung Ende März dagegen wieder gekippt. In Lokalen und Kaffeehäusern dürfen Urlauber also weiterhin rauchen.

(mit Inhalten von dpa und afp)