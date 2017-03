„Aris 13“ gekapert

14.03.2017 Mogadischu. Seit längerem ist es ruhig geworden um die Piraterie in Somalia, die 2013 gar in dem Hollywood-Streifen „Captain Phillips“ mit Tom Hanks thematisiert wurde. Nun schlägt eine Gruppe Piraten laut Angaben von Behörden und Experten erstmals wieder vor der Ostküste des Landes zu.

Piraten haben zum ersten Mal seit 2012 vor der Küste Somalias ein großes Frachtschiff entführt. Der Öltanker „Aris 13“ habe am Montag gemeldet, dass sich ihm zwei Boote näherten, sagte der Direktor der Organisation Oceans Beyond Piracy, John Steed, am Dienstag. Das Schiff habe Öl von Dschibuti in die somalische Hauptstadt Mogadischu bringen wollen. An Bord sollen sich acht Besatzungsmitglieder aus Sri Lanka befunden haben.

Mehr als zwei Dutzend Männer hätten das Schiff gekapert und in ihre Gewalt gebracht, verlautete am Dienstag aus Behördenkreisen der halbautonomen nordsomalischen Region Puntland. Eine Sprecherin der EU-Marinemission vor Somalia bestätigte, dass es einen Zwischenfall mit einem Öltanker gegeben habe.

Die gemeldete Entführung trifft die internationale Schifffahrt überraschend. Patrouillen der Nato und aus China, Indien und dem Iran hatten die Piraterie in der Region weitgehend eingedämmt, nachdem sie bis vor einigen Jahren am Horn von Afrika eine ernste Bedrohung für die Schifffahrt gewesen war. 2013 löste der Golf von Guinea die Gewässer vor Somalia als gefährlichstes Piratenrevier ab.

Im Oktober hatten die Vereinten Nationen allerdings gewarnt, dass die Situation brüchig sei. Somalische Piraten beabsichtigten, ihre Angriffe auf Schiffe fortzusetzen, hieß es damals. Die Nordküste Somalias ist berüchtigt dafür, dass sie von Waffenschmugglern und der Extremistengruppe Al-Shabaab genutzt wird.

Ein Dorfältester in dem Küstenort Alula, Salad Nur, sagte, der Tanker sei vor der Stadt Alula vor Anker gegangen. „Das Schiff befindet sich jetzt an der Küste und weitere bewaffnete Männer sind an Bord gestiegen“, sagte er der Nachrichtenagentur AP am Telefon.

Ein Gewährsmann im Nahen Osten sagte der AP, dass es noch keine Lösegeldforderung gegeben habe. Die Seeräuber verlangen in der Regel Lösegeld für die Freilassung von entführten Schiffen und deren Besatzungen.

Unter welcher Flagge das Schiff fuhr, war vorerst nicht klar. Eine Datenbank der UN zeigt, dass sich die „Aris 13“ im Besitz eines Unternehmens namens Armi Shipping befindet. Die Firma ist wiederum bei einem Schiffsunternehmen gelistet, das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig ist. Anfragen bei diesem Unternehmen blieben zunächst unbeantwortet.

Sri Lankas Außenministerium teilte mit, dass es mit den zuständigen Spediteuren und Beamten im Ausland in Kontakt stehe, um weitere Informationen zu erhalten, damit die Sicherheit und das Wohlergehen der Crew gewährleistet werden könne. (AP)