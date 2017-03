Ökumenischer Trauergottesdienst für Herner Mordopfer

Teddybären, Blumen und Kerzen liegen in Herne vor einem Haus in einem Vorgarten.

15.03.2017 Herne. Zwei junge Menschen sind vergangene Woche in Herne brutal getötet worden. Am Mittwoch veranstalten die evangelische und katholische Kirche einen Trauergottesdienst für die Opfer Jaden (9) und Christopher (22). Viele Menschen werden erwartet.

In Herne wird am heutigen Mittwoch (17.00 Uhr) in einem ökumenischen Trauergottesdienst der beiden Mordopfer gedacht. Der 19 Jahre alte Marcel H. hatte in der vergangenen Woche gestanden, den neunjährigen Nachbarsjungen Jaden sowie den 22 Jahre alten Bekannten Christopher getötet zu haben. Die Kirchen rechnen mit großer Anteilnahme. Angehörige, Freunde und Nachbarn sowie Mitschüler und die Lehrerin von Jaden werden zu der Gedenkveranstaltung erwartet.

Die Ansprache hält Superintendent Reiner Rimkus vom Evangelischen Kirchenkreis Herne. Der Gottesdienst in der etwa 500 Menschen fassenden Herz-Jesu-Kirche im Stadtteil Wanne-Eickel wird über Lautsprecher auch auf den Vorplatz übertragen.

Mitschüler des getöteten Jaden wollen Erinnerungskisten für ihren Freund packen und Tücher als Symbole der Trauer zeigen. Für die beiden Opfer der Bluttat sollen zwei Kerzen neben der Osterkerze brennen. (dpa)