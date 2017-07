Ärgernis Verspätung: leichte Besserung im NRW-Zugverkehr

26.07.2017 Düsseldorf. Die Nahverkehrszüge sind in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr insgesamt pünktlicher gefahren. Auf einzelnen Regionalexpress-Linien (RE) gibt es aber nach wie vor erhebliche Verspätungen, wie aus dem neuen Qualitätsbericht für den Schienen-Nahverkehr hervorgeht. Drastisch zugenommen haben demnach Ausfälle von Zügen wegen fehlender Lokführer.

Mit einer Pünktlichkeitsquote von 84 Prozent seien die RE-Linien 2016 so zuverlässig gewesen wie zuletzt 2012, heißt es in dem Bericht. Im Jahr 2015 hatte diese Quote nur 79,2 Prozent betragen. Als pünktlich wird in dem Bericht ein Zug gewertet, wenn er weniger als vier Minuten nach der im Fahrplan angegeben Ankunftszeit einen Bahnhof erreicht. (dpa)