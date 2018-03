Älteres Ehepaar in Krefeld überfallen und ausgeraubt

15.03.2018 Krefeld. Mit einer Schusswaffe haben zwei Räuber in Krefeld ein älteres Ehepaar in deren Wohnung überfallen. Die Männer hätten zunächst an der Haustür geklingelt und angeboten, die Dachrinne der Eheleute zu reinigen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Dann hätten sie die 80 und 87 Jahre alten Opfer brutal in die Wohnung geschubst, so dass beide gestürzt seien. Dennoch blieben sie körperlich unverletzt.

Anschließend hätten die Täter das Telefon aus der Wandhalterung gerissen, Bargeld, einen Laptop sowie die Autoschlüssel samt der Limousine (Kennzeichen KR-BW 272) der Eheleute geraubt. Die Opfer beschrieben die Räuber als Mitteleuropäer, die akzentfreies Deutsch gesprochen hätten. (dpa)