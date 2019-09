06.09.2019 Los Angeles. Überraschend hat die aktuell erfolgreichste Rapperin Nicki Minaj ihren Rücktritt aus dem Musik-Business verkündet. Sie gab dafür private familiäre Gründe an. In der Branche wird jedoch bezweifelt, ob sie es wirklich ernst meint.

Hängt Nicki Minaj wirklich das Mikrofon an den Nagel? Die erfolgreiche Rapperin verkündete am Donnerstag auf Twitter überraschend, sich entschieden zu haben „in Rente zu gehen & meine Familie zu haben“. Erst kürzlich war sie als Gast im Musikvideo zu „Hot Girl Summer“ der Künstlerin Megan Thee Stallion aufgetaucht.

Im Juli hatte Minaj einen in Saudi Arabien geplanten Auftritt abgesagt, um ihre Unterstützung für die Rechte von Frauen und Homosexuellen sowie Meinungsfreiheit zu signalisieren. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Minaj ihren ihr viertes Studioalbum „Megatron“. Ein Sprecher Minajs äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Ob sie ihren Rücktritt wirklich ernst meint ist jedoch fraglich. In ihrem Twitter-Account "Mrs. Petty" äußerte sich Minaj gegenüber ihren Fans: "Ich weiß, Ihr Leute seid jetzt glücklich." Anfang des Jahres hatte Minaj angedeutet, dass sie an ihrem fünften Studioalbum arbeite.

(AP)

