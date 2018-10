Mystery-Show bei RTL II

Bonn. Mit ihren teils gruseligen Geschichten hat die Mystery-Show "X-Factor: Das Unfassbare" aus den 90er Jahren bei vielen Zuschauern längst Kultstatus erreicht. Nun gibt es zwei neue Folgen.

Von Alexander Hertel, 23.10.2018

Die Frau im Spiegel, der Schriftsteller, der das Schicksal der Titanic vorhersagte oder auch das verhexte Haus: Noch heute läuft TV-Zuschauern bei den Geschichten der Mystery-Show "X-Factor: Das Unfassbare" der ein oder andere Schauer über den Rücken. Erst am Ende jeder Folge erfuhr der Zuschauer, ob die mysteriösen Fälle auf wahren Begebenheiten basieren oder doch frei erfunden waren. Von 1997 bis 2002 wurden in vier Staffeln bislang 45 Folgen produziert, noch heute läuft die Sendung als Wiederholung im Programm von RTL II. Nun kommt die Kultshow mit zwei neuen Folgen zurück ins Fernsehen.

Erstmals am 4. November 1998 strahlte RTL II eine Folge aus, das 20-jährige Jubiläum feiert der Sender nun mit einem Thementag. Ab 18.15 Uhr werden am Sonntag, 4. November, zwei neue Folgen gezeigt, die im Stile des Klassikers produziert wurden, wie der Sender mitteilte. Darin werden jeweils wieder fünf rätselhafte Geschichten präsentiert.

Moderiert werden diese neuen Folgen allerdings nicht von Jonathan Frakes, der durch den Großteil der Original-Ausgaben führte, sondern von Detlef Bothe. "Es werden einem übernatürliche Phänomene genauso begegnen wie unfassbare Zufälle. Man darf sich überraschen lassen und natürlich fleißig mitraten", erklärt der aus Filmen wie "James Bond: Spectre" bekannte Schauspieler.

Bevor am Jubiläumstag die neuen "X-Factor"-Geschichten über den Bildschirm laufen, können Fans noch einmal in die alten Geschichten eintauchen: Ab 9.35 Uhr werden bereits Wiederholungen der Mystery-Show gezeigt. Doch egal ob bei den alten oder bei den neuen Folgen, am Ende stellt sich immer die eine Frage: War alles eine Lüge oder hat sich das Ganze in Wahrheit wirklich so zugetragen?